شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة يرصد هتاف جماهير السيد البدوى: أفريقيا يا أهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "سوبر كورة"، ترديد جماهير فريق طنطا هتافات للاعبى الأهلى، خلال المواجهة المقامة بينهما حاليا على استاد القاهرة فى الجولة الـ13 لبطولة الدورى الممتاز.

وهتفت جماهير طنطا للاعبى الاهلى : " أفريقيا يا أهلى".

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وواصل فريق النادي الاهلي مسلسل "اللاهزيمة" في بطولة بطولة الدوري بعدما حقق الفوز الحادي عشر على التوالي بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدوري وتألق كهربا في اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلي.

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سجل خماسية الاهلي ، حسين الشحات وكهربا "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن ليرفع الاهلي رصيده إلى 33 نقطة ويحافظ على سجله الرائع محلياً بالفوز في 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة ويؤمن المارد الأحمر قمة الدوري فيما يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقاط ويستمر في المركز السادس عشر.

وتصدر فريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 33 نقطة والفوز فى 11 مباراة متتالية .

ولعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي ، محمود متولي ، رامي ربيعة ، ياسر أبراهيم ، على معلول ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، محمد مجدي قفشة ،أحمد الشيخ ، محمد هاني وجوينور أجاي.