شوبير: أزارو وجيراليدو يرفضان الرحيل عن الأهلى بعد التعاقد مع بادجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد شوبير مقدم البرامج بقناة اون سبورت، إن السبب الأساسى وراء تأجيل إعلان الأهلي الرسمي عن صفقة اللاعب الجديد الذي تم التعاقد معه، هو موقف وليد أزارو وجيرالدو.

وأشار شوبير، إلى أن جيرالدو رفض عرضًا من نادي الصفاقسي التونسي، ووليد أزارو أعلن تمسكه بالبقاء في الأهلي.. مشيرا إلى أنه يجب رفع اسم جيرالدو أو أزارو من القائمة الحمراء لقيد اللاعب الجديد، وبالتالي لابد من موافقتهما على الرحيل ولو على سبيل الإعارة.

وتعاقد النادى الاهلي مع بادجى أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري بعد المفاوضات المكثفة التى أجراها أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي مع إدارة رابيد فينا ومع اللاعب نفسه خلال الأيام الماضية وأسفرت عن إتمام الصفقة حيث أنهي توفيق إجراءات التعاقد مع اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم وسيتم الأعلان عن جميع التفاصيل في غضون الساعات القليلة المقبلة، ليصبح بادجي ثانى الصفقات الحمراء بعد إتمام صفقة محمود عبد المنعم كهربا خلال الميركاتو الشتوى الجارى. Advertisements ويبلغ بادجي من العمر 22 عامًا ومن المقرر أن يصل اللاعب السنغالي للقاهرة خلال الساعات المقبلة ثم يعلن الاهلي تفاصيل الصفقة التى سافر أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي من أجلها إلى النمسا خلال اليومين الماضين قبل أن ينجح في حسم الأمر بشكل نهائي . ونجح أمير توفيق فى التوصل لاتفاق مع اللاعب وناديه حول قيمة الصفقة، بعد تفضيله على العديد من اللاعبين الآخرين ومنهم الفرنسى هارليم جنويرى مهاجم فريق سيتيوا بخاريست الرومانى وعلى سوى مهاجم سيسكا صوفيا البلغارى. مسئولو الأهلى رفعوا سقفهم المادى فى ملف شراء المهاجم الأجنبى الجديد، الذى توقف عند 2 مليون دولار منذ وقت قريب، بعد تعهد أحد محبى النادى بتحمل جزء من قيمة الصفقة لسرعة إتمامها، وأملاً فى استفادة الفريق منها فى أسرع وقت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهتين مصيريتين فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الأولى أمام النجم الساحلى والثانية أمام الهلال السودانى. يلعب بادجي في رابيد فيينا منذ فبراير 2019، وسجل معه 9 أهداف وصنع 3 خلال 34 مباراة الذي سجل 3 أهداف في الدوري النمساوي هذا الموسم، ويبلغ بادجي 22 عامًا حيث إنه من واليد عام 1997 بدأ مشواره الاحترافي عام 2015 مع نادى كاسا سبور السنغالى، ثم انضم لنادى يورغوردينس السويدي عام 2017، قبل أن يرحل عام 2019 وينضم لصفوف رابيد فيينا النمساوى.

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