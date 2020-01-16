موعد مباريات اليوم فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 16 / 1 / 2020 فى الدورى المصرى الممتاز ، فى الخامسة والسابعة والنصف ، إذ تقام مباراة المصرى البورسعيدى وأسوان على ستاد الجيش بالسويس ومباراة الاتحاد السكندرى وبيراميدز على ستاد المكس بالاسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري العام.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى وأسوان

تقام مباراة المصرى البورسعيدى وأسوان فى تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد الجيش بالسويس فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البورسعيدى بعد التعادل مع الانتاج الحربى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة وهى نفس النتيجة التى حققها تماسيح النيل مع الجونة فى إطار نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى ثلاثة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل أسوان المركز الأخير برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراة وتعادل فى 5 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى وبيراميدز

تقام مباراة الاتحاد السكندرى وبيراميدز فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد المكس بالاسكندرية فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر بعد التعادل السلبى مع انبى فى الجولة الماضية بينما فاز بيراميدز على الاسماعيلى بهدف دون رد فى نفس الجولة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 10 اهداف بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً .

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القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.