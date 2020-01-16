شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنافس على حجز 4 مقاعد فى نصف نهائى جى بى مورجان للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستأنف في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مباريات الدور ربع النهائي ببطولة جي بي مورجان للاسكواش المقامة حاليا في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 9 إلى 17 يناير الجاري.

وكان علي فرج المصنف الأول عالميا للرجال، وطارق مؤمن المصنف الثالث ونوران جوهر المصنفة الثالثة للسيدات قد حجزوا أول ثلاث مقاعد في نصف نهائي البطولة، فيما ودعت رنيم الوليلي المصنفة العالمية الأولى للسيدات، البطولة من الدور ربع النهائي عقب خسارتها أمام الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الخامسة عالميا.

ويلتقي كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا، بالألماني المخضرم سيمون روزنر المصنف السادس، فيما يواجه محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا نظيره الويلزي جويل ماكين.

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وفي منافسات السيدات تلتقي سلمى هاني لاعبة بلاك بول، والتي تأهلت لهذا الدور بعد اقصاء نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الرابعة عالميا من دور ال 16 في واحدة من مفاجآت البطولة، بالمخضرمة النيوزيلاندية جويل كينج المصنفة السادسة عالميا لسيدات الاسكواش.

فيما تواجه نور الشربيني لاعبة سبورتنج المصنفة الثانية عالميا وبطلة العالم وحامل لقب البطولة الحالية، مع الانجليزية سارة جان بيري المصنفة الثامنة عالميا.

ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.

وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.