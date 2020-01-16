شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يستعير التونسى أيوب مشارك 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق نادى حرس الحدود بقيادة طارق العشرى فى التعاقد رسميا مع التونسى أيوب مشارك صاحب الـ23 عاما لمدة 6 أشهر على سبيل الاعارة لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ويوجد بند حق الشراء.

ومن المقرر قيد اللاعب بقائمة الفريق بالاتحاد المصرى لكرة القدم لاستخراج الكارنية الخاص بالمباريات فور وصول البطاقة الدولية، حيث كان اللاعب يخضع للاختبار مع الفريق .

ويشغل التونسى أيوب مركز لاعب خط الوسط وذلك ضمن خطة طارق العشرى لدعم الفريق حيث يرغب فى التعاقد مع مهاجم و مدافع خلال المرحلة المقبلة .

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وتعادل فريق حرس الحدود مع نظيرة كوكاكولا بنتيجة هدفين لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهم أمس ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى .

وكان منح طارق العشرى راحة للاعبين لمدة 24 ساعة عقب التعادل مع سموحة السكندرى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى الممتاز والتى أقيمت على ملعب المكس بالاسكندرية .

ويستعد فريق حرس الحدود لمواجهة الانتاج الحربى ضمن الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى المصرى والتى يستضيفها ملعب السلام يوم السبت القادم .

ويحل حرس الحدود المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 18 نقطة .