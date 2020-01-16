شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن قائمته لمباراة سموحة.. وظهور أول لكماتشو وفقوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الجديد للإسماعيلى قائمة لاعبيه، استعدادا لمواجهة سموحة السبت المقبل على ملعب الأخير فى إطار الأسبوع الــ14 بمسابقة الدورى المحلى.

القائمة شهدت تواجد محمد الشامى جناح ومهاجم الفريق بعد التأكد من جاهزيته للمباراة ، بجانب الظهور الأول للثلاثى كماتشو ومدحت فقوسة ومحمد الضرف.

القائمة جاءت كاملة كالتالى:

حراسة المرمى .. محمد فوزى – محمد مجدى.

خط الدفاع .. باهر المحمدى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – محمود البدرى – أسامة إبراهيم – كماتشو.

خط الوسط .. محمود دونجا – عماد حمدى – محمد بيومى – محمد مخلوف – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى – بيكيتى سيلفا – مدحت فقوسة – محمد الضرف.

Advertisements

خط الهجوم .. بنسون شيلونجو – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم.

على صعيد متصل، قررت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة في وقت سابق تخفيف عقوبة إيقاف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى إلى شهر بدلا من ثلاثة.

جاء ذلك ، بعد احتجاج النادى بشكل رسمى على تلك العقوبة فى ظل عدم ارتكاب مدرب حراس مرمى الإسماعيلى الفعل الذى يستحق على اثره ، عقوبة الإيقاف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكام مباراة فريقه أمام إنبي.

كما قام المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى بالاعتراض خلال جلسته مؤخرا مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على تلك العقوبة ، مطالبا بإرساء مبدأ العدالة والشفافية بين جميع الأندية.