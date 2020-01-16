الدكش يكشف ما فعله جمهور الاهلي بعد هدف كهربا وسبب هروب أمح الدولي

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تمكن محمود عبد المنعم " كهربا " مهاجم فريق الاهلى من المساهمة فى فوز الإحمر على طنطا فى بطولة الدورى المصرى حيث أحراز هدفين و قام بصناعة هدف لزميلة مروان محسن حيث أكتفى بقضاء 34 يوم فقط من الانضمام الى القلعة الحمراء لاظهار أمكانياته .

وواصل فريق النادي الاهلي مسلسل "اللاهزيمة" في بطولة بطولة الدوري بعدما حقق الفوز الحادي عشر على التوالي بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدوري وتألق كهربا في اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلي.

سجل خماسية الاهلي ، حسين الشحات وكهربا "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن ليرفع الاهلي رصيده إلى 33 نقطة ويحافظ على سجله الرائع محلياً بالفوز في 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة ويؤمن المارد الأحمر قمة الدوري فيما يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقاط ويستمر في المركز السادس عشر.

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