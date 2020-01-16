شكرا لقرائتكم خبر عن "الفولت العالى".. شوف رسائل جماهير الأهلى لـ"كهربا" بعد تألقه أمام طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت جماهير النادى الأهلي بتألق النجم محمود كهربا اليوم وتسجيله هدفين وصناعته هدفا ضمن 5 أهداف فاز بهم المارد الأحمر على نظيره طنطا، خلال المباراة التى جمعتهما أمس الأربعاء، باستاد القاهرة فى الجولة الـ13 للدورى.



كهربا

وشارك كل من هاشتاج "كهربا" و"الفولت العالى" قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وقال أمير: "شوفتوا كهربا عمل إيه يا ولاد عمل ايه يعنى بيقولك ده صفقة فاشلة أم نازل جيب هدفين وعمل اسيست الفولت العالى"، وكتبت آخر: "كهربا الفولت العالى.. أوعى الأهلى يا عم الحاج.. محتاجين نظبط بس فى أفريقيا إن شاء الله"، أضاف هيثم الوكيل: "أخيرا الفولت العالى نور أوى وبزيادة مبروك كهرباء ومزيد من الأهداف يارب".









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وغردت مها: "لو بتكسب فريق في الوقت الضايع وبتعمل فرح.. تعالى وأنا أعلمك تكسبه خمسة ومن فير دوشة على الهادي يا زبادى.. كهرباء الفولت العالى الجديد جونين واسيست عاملين حرقان"، وقال شعيب: "مبروك يا وش الخير.. الفولت العالى نور الملعب حتى تحت المطر الأهلاويه بيشجعوا.. الأهلى فعلا هو لينا مصدر السعادة".

واصل فريق النادي الأهلي مسلسل "اللاهزيمة" في بطولة بطولة الدوري بعدما حقق الفوز الحادى عشر على التوالى بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، باستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدورى وتألق كهربا فى اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلى.

سجل خماسية الأهلي، حسين الشحات وكهربا "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن ليرفع الاهلي رصيده إلى 33 نقطة ويحافظ على سجله الرائع محلياً بالفوز في 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة ويؤمن المارد الأحمر قمة الدوري فيما يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقاط ويستمر في المركز السادس عشر.