سيد عبد الحفيظ عن تراجع مستوى الأهلى افريقيا: شاهدوا ليفربول ومانشستر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، عن اختلاف أداء الفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر فى مسابقة الدوري عنه فى دورى أبطل إفريقيا.
وقال عبد الحفيظ فى تصريحات صحفية: " نسير بشكل جيد فى دورى أبطال افريقيا باستثناء المباراة الأخيرة أمام بلاتينيوم فى زيمبابوى، وهناك حالة معينة تتعرض لها كل الفرق تستمر من 10 أو 15 يومًا وممكن تكون ليس في مباراة واحدة، وبعد ذلك المستوى يكون في تزايد، وهذا يحدث مع ليفربول ومانشستر سيتى بالدورى الانجليزى".
وتابع مدير الكرة: "ليفربول مثلا في المباراتين أو الثلاثة الأخيرة ليس هو نفس الأداء الذي يقدمه ولكنه يحقق المكسب والأمور ستكون أفضل".
وأصبح فايلر على بعد خطوة واحدة من معادلة رقم الهولندي جو بونفرير في الفوز بـ12 مباراة متتالية بالدوري المصري، وكان ذلك في موسم 2002 – 2003.
ويعد جوزيه هو صاحب الرقم القياسي الخاص بالانتصارات المتتالية مع الأهلى بالفوز في 17 مباراة متتالية بالدوري خلال موسم 2004 – 2005.
وواصل فريق النادي الاهلي مسلسل "اللاهزيمة" في بطولة بطولة الدوري بعدما حقق الفوز الحادي عشر على التوالي بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدوري وتألق كهربا في اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلي.
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