مصدر يوضح لمصراوي موقف أزارو الأقرب بعد إتمام صفقة أليو بادجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال مصدر مسئول أن المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي بات أقرب اللاعبين الأجانب في صفوف القلعة الحمراء للرحيل عن صفوف الفريق.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لـمصراوي، صباح اليوم الخميس، إلى أن وليد أزارو هو الخيار الأول لإفساح مكان للوافد الجديد السنغالي أليو بادجي الذي بات على وشك الانتقال رسمياً للنادي الأحمر.

Advertisements

وتمسك رينيه فايلر مدرب الأهلي بلاعبه الأنجولي جيرالدو وقرر الإبقاء عليه ومنحه فرصة حتى نهاية الموسم الجاري، مُفضلاً الاستغناء عن أزارو.

وألمح المصدر إلى أن رحيل أزارو خلال يناير الجاري سيكون عن طريق إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين ليصبح المغربي لاعباً حراً.

وبات السنغالي أليو بادجي على وشك الانتقال رسمياً إلى صفوف الأهلي، حيث ينتظر بطل إفريقيا التاريخي لاعب رابيد فيينا النمساوي اليوم الخميس في القاهرة.