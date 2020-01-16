أمير مرتضى: نسعى لعمل توازن بين مباريات الدوري وأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني يحاول دائما عمل توازن بين المشاركة في الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وحقق الزمالك الفوز على الجونة 2-0 في مباراة الجولة الـ13 لمسابقة الدوري الممتاز.

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وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة "أون سبورت" "مباراة الجونة كانت مهمة وصعبة للفريق، كان هناك تركيز لعدم فقدان نقاط، خاصة وأن الجونة جعل الزمالك يخسر نقطتين في دوري الموسم الماضي".

وأكمل "سوف نستعد جيداً للمباراة المقبلة، نأخذ كل مباراة بشكل منفصل، الدوري لم ينتهي بعد، المنافسة قائمة".

وشدد "نعمل على أن يكون هناك توازن بين الدوري ودوري أبطال أفريقيا، نلعب مباراة كل 3 أيام، هناك ضغط مباريات وبالتالي دائما نركز في الاستشفاء، وكارتيرون مميز في هذا الأمر".