أول تصريح من كارتيرون بعد عودة شيكابالا للمشاركة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بأن محمود عبدالرازق "شيكابالا" أحد اللاعبين المميزين في هجوم الفريق، قائلًا أن التدوير ضروري من أجل الاستمرار في المنافسة بكافة البطولات.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الجونة في الدوري الممتاز: "لدينا عدد كبير من اللاعبين في أعلى مستوى، وشيكابالا أحد هؤلاء."

وافتتح شيكابالا سجل الأهداف في مباراة الزمالك أمام الجونة والتي انتهت بالفوز الثالث على التوالي لوصيف الموسم الماضي من الدوري الممتاز، حيث تجاوز أصدقاء "الأباتشي" أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

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وتابع المدرب الفرنسي: "هدفي ليس الاعتماد على عناصر محددة للمشاركة بشكل أساسي، لكن يجب أن نعتمد على كافة العناصر المتاحة لنستمر حتى النهاية."

وأضاف: "التدوير بين كافة عناصر الفريق سيكون له أهميته بمرحلة متقدمة من المنافسات في البطولات التي نخوضها حيث سنتجنب الأرهاق أو ابتعاد أي لاعب عن مستواه."

وأصبح الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراة أقل، بخلاف اللقاء المؤجل بين الفريقين.