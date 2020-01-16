اليوم.. الإسماعيلي يغادر إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة

كتبت: سارة جاب الله

يغادر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى إلى الإسكندرية اليوم الخميس وذلك فى إطار تحضيراته لمواجهة سموحة السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري

المصري الممتاز.

ويفضل جهاز الدراويش السفر للمدينة الساحلية قبل موعد المباراة بــ48 ساعة من أحل تجنب تعرض اللاعبين للارهاق نظرا لبعد المسافة بين الإسماعيلية والاسكندرية.

ويتطلع الفريق الأصفر تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي ديديه جوميز لاستمرار الانتصارات بعد الفوز على طلائع الجيش بالجولة الماضية.

ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة جمعهما من 13 مباراة حقق الفوز في خمسة وتلقى الهزيمة في خمسة وتعادل في مبارياتان.