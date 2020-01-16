الإسماعيلي يفتقد خدمات همام طارق أمام سموحة

كتبت: سارة جاب الله

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي خدمات العراقي همام طارق لاعب خط وسط الفريق في لقاء سموحة يوم السبت المقبل.

ومن المقرر ان يستضيف سموحة نظيره الإسماعيلي بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة

وقال صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول بنادي الإسماعيلى ان اللاعب يأتي إلى الاسماعيلية اليوم الخميس بعد قضاء فترة راحة ومعالجة مع طبيبة الخاص خارج البلاد.

واضاف قائلاً ان اللاعب يعاني من بعض الاجهاد ولا يمكننا التضحية به امام سموحة.

واختتم قائلا انه ينتظم في التريبات مع اللاعبين المستبعدين من قائمة مباراة سموحة بالاسماعيلية.

ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة جمعهما من 13 مباراة حقق الفوز في خمسة وتلقى الهزيمة في خمسة وتعادل في مبارياتان.

مسابقة الدوري المصري الممتاز.وقال صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول بنادي الإسماعيلى ان اللاعب يأتي إلى الاسماعيلية اليوم الخميس بعد قضاء فترة راحة ومعالجة مع طبيبة الخاص خارج البلاد.واضاف قائلاً ان اللاعب يعاني من بعض الاجهاد ولا يمكننا التضحية به امام سموحة.واختتم قائلا انه ينتظم في التريبات مع اللاعبين المستبعدين من قائمة مباراة سموحة بالاسماعيلية.ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة جمعهما من 13 مباراة حقق الفوز في خمسة وتلقى الهزيمة في خمسة وتعادل في مبارياتان.

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