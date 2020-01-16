"جوميز" يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة

كتبت : سارة جاب الله أعلن الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الجديد للإسماعيلى قائمة لاعبيه ، استعدادا لمواجهة سموحة السبت المقبل على ملعب الأخير فى إطار الأسبوع الــ14 بمسابقة الدورى المصري الممتاز. شهدت القائمة تواجد محمد الشامى جناح ومهاجم الفريق بعد التأكد من جاهزيته للمباراة ، بجانب الظهور الأول للثلاثى كماتشو ومدحت فقوسة ومحمد الضرف. من جاهزيته للمباراة ، بجانب الظهور الأول للثلاثى كماتشو ومدحت فقوسة ومحمد الضرف. القائمة جاءت كاملة كالتالى … حراسة المرمى .. محمد فوزى – محمد مجدى. Advertisements خط الدفاع .. باهر المحمدى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – محمود البدرى – أسامة إبراهيم – كماتشو. اليزيد – محمد هاشم – محمود البدرى – أسامة إبراهيم – كماتشو. خط الوسط .. محمود دونجا – عماد حمدى – محمد بيومى – محمد مخلوف – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى – بيكيتى سيلفا – مدحت فقوسة – محمد الضرف. خط الهجوم .. بنسون شيلونجو – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم.

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