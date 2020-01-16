حرس الحدود يستعير لاعب الإفريقي التونسي 6 أشهر

نجح نادي حرس الحدود بقيادة طارق العشري في التعاقد مع اللاعب التونسي أيوب مشارك لمدة ٦ أشهر على سبيل الإعارة لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع وجود بند بأحقية الشراء. الإعارة لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع وجود بند بأحقية الشراء. ومن المقرر أن يتم قيد الاعب بالاتحاد المصرى لكرة القدم لاستخراج الكارنية الخاص بالمباريات فور وصول البطاقة الدولية، حيث كان اللاعب يخضع للاختبار مع الفريق .

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