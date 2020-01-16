"فيفا" يخطر "المصري" برفع الإيقاف عن لاعبه الايفواري شيخ موكورو

تلقت إدارة النادي المصري إخطارًا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد من خلاله بانتهاء عقوبة الإيقاف الموقعة على الإيفواري شيخ أحمد موكورو والتي كانت قد بلغت أربعة أشهر كاملة. عقوبة الإيقاف الموقعة على الإيفواري شيخ أحمد موكورو والتي كانت قد بلغت أربعة أشهر كاملة. ويصبح من حق اللاعب المشاركة في مباريات المصري المقبلة بالدوري والكونفيدرالية اعتبارًا من مباراة اليوم أمام فريق أسوان.

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