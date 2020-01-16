"النحاس" أفضل مدير فني في استفتاء مؤسسة زايد للإبداع

كتب- عادل يوسف ومحمد معتز صلاح الدين أعلنت مؤسسة زايد للابداع والتنمية اختيار عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أفضل مدير فني في الدوري المصري لعام ٢٠١٩ بناء على معايير معينة من ضمنها استفتاء جماهيري شارك فيه ٦٤٣ ألف مشترك ولجنة خبراء مكونة من ٢٠ خبيرا رياضيا بالاضافة إلى استطلاع عينة عشوائية من الجماهير في الشارع.

وتلقى نادي المقاولون العرب خطابا رسميا من المؤسسة متضمنا النتيجة وإقامة حفل تكريم غداً الجمعة في أحد فنادق القاهرة.

ومن جانبه أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالنادي أن النحاس يستحق التكريم في جميع الاستفاءات بفضل الأداء والنتائج التي يقدمها الفريق تحت قيادته مبديا سعادته بالاختيار . من ضمنها استفتاء جماهيري شارك فيه ٦٤٣ ألف مشترك ولجنة خبراء مكونة من ٢٠ خبيرا رياضيا بالاضافة إلى استطلاع عينة عشوائية من الجماهير في الشارع.وتلقى نادي المقاولون العرب خطابا رسميا من المؤسسة متضمنا النتيجة وإقامة حفل تكريم غداً الجمعة في أحد فنادق القاهرة.ومن جانبه أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالنادي أن النحاس يستحق التكريم في جميع الاستفاءات بفضل الأداء والنتائج التي يقدمها الفريق تحت قيادته مبديا سعادته بالاختيار .

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