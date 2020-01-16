اليوم.. انطلاق النسخة السادس لبطولة إفريقيا لدراجات المضمار

تنطلق اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً النسخة السادسة من البطولة الإفريقية لدراجات المضمار بمشاركة 12 دولة إفريقية وهم مصر ,الجزائر,ليبيا ,المغرب, سيشل, كينيا ,بروندي ,بوركينا فاسو, كوتيفوار, سودان, جنوب إفريقيا ونيجيريا. ,بوركينا فاسو, كوتيفوار, سودان, جنوب إفريقيا ونيجيريا. وتستمر فاعليات البطولة لأربعة أيام متتالية على مضمار استاد القاهرة، حيث تعد هذه المرة الأولى التي تستضيف مصر فيها البطولة الإفريقية للمضمار. المرة الأولى التي تستضيف مصر فيها البطولة الإفريقية للمضمار. جدير بالذكر أن هذه البطولة هي ثاني بطولة تقام على أرض مضمار استاد القاهره والذي تم افتتاحه بالبطولة العربية للمضمار الشهر الماضي، والتي حقق منتخب مصر لقبها.

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