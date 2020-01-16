شاهد.. باريس سان جيرمان يدك شباك موناكو برباعية في الدوري الفرنسي

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزاً كبير على مضيفه موناكو بأربعة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء علي ملعب استاد لويس الثاني ضمن منافسات الاسبوع الخامس عشر للدوري الفرنسي. تقدم البي أس جي بثلاثية عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 27، قبل أن يضيف البرازيلي في الدقيقة 27، قبل أن يضيف البرازيلي نيمار ثاني أهداف الفريق من ركلة جزاء في الدقيقة 47. وعزز بابلو سارابيا تقدم فريق العاصمة الفرنسية بالهدف الثالث، في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، قبل أن يقلص تيمو بكايوكو النتيجة مسجلاً الهدف الأول لموناكو في الدقيقة 87. أن يقلص تيمو بكايوكو النتيجة مسجلاً الهدف الأول لموناكو في الدقيقة 87. وفي الدقيقة 91 عاد النجم كيليان مبابي ليسجل رابع اهداف باريس سان جيرمان وثاني اهدافه في المباراة. Advertisements وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق باريس سان جيرمان إلى النقطة 49 في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد موناكو عند النقطة 29 يحتل بها المركز التاسع.

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