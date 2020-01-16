أمير مرتضي: أغلقنا ملف مباراة الجونة .. ولابديل عن الفوز أمام المصري

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أهمية الفوز الذي حققه فريق على الجونة بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت مساء الاربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري.

وقال امير مرتضى، في تصريحات تلفزيونية :"تحقيق ثلاث انتصارات متتالية امر مهم، حيث استعاد الفريق مكانته الطبيعية في جدول الدوري"، مضيفا :"اللاعبون كان لديهم اصرار كبير على تحقيق الفوز على الجونة،

خاصة انه تسبب في خسارتنا مسابقة الدوري الموسم الماضي".

وأضاف :"الفرنسي باتريس كارتيرون، يحرص دائما على إجراء تدوير في التشكيل، حتى لا يتعرض اللاعبين للارهاق نتيجة ضغط المباريات في الفترة الأخيرة"ّ.

وتابع :"أغلقنا ملف مباراة الجونة، وسنبدأ الاستعداد لمواجهة المصري، التي لا بديل عن الفوز بها".