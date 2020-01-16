الأهلي يحسم صفقة السنغالي آليو بادجي بـ1.5 مليون يورو

توصل النادي الأهلي المصري، إلى اتفاق مبدئي مع نادي رابيد فيينا النمساوي، من أجل التعاقد مع مهاجمه السنغالي آليو بادجي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية (يناير 2020)، بعدما طلب السويسري رينيه فايلر ضرورة التعاقد مع مهاجم قوى خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي تواجد مدير التعاقدات “أمير توفيق” حاليا فى النمسا لحسم الصفقة مع مسؤولي النادي النمساوي، بعدما تلقى موافقة مبدئية على ضم بادجي، الذي نال إعجاب الجهاز الفني للفريق.

وكشفت المصادر، أن الصفقة ستكلف الأهلى مبلغ يصل إلى 1.5 مليون يورو، لكن حتى الآن الرقم المدفوع فى الصفقة لم يتم التأكيد عليه أو الإعلان عن أى تفاصيل خاصة بالصفقة.

وكان وكيل بادجى قد أبلغ الأهلى إمكانية انتقال المهاجم السنغالى إلى الفريق القاهرى فى يناير الجارى، لاسيمًا مع رغبة مسئولى رابيد فيينا فى بيع اللاعب، لضم لاعبين آخرين بدلًا منه.

وكانت صحيفة “فانانتيك الرومانية”، قد أكدت أن الأهلى صرف النظر عن ضم نويرى مهاجم ستيوا بوخارست، وتوجه نحو باجى الذى سيحصل على راتب سنوى يصل لنصف مليون يورو.