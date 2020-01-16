كم يخسر الأهلي فى حالة فسخ التعاقد مع جيرالدو أو آزارو؟

أثيرت أنباء خلال الساعات الماضية، حول نية مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بفسخ عقد أحـد اللاعبين الأجـانب خلال شهر يناير الجاري، من أجل قيد الصفقة الجديدة، والمرشح لها وبقوة السنغالي “آليو باجي” مهاجم نادي رابييد فيينا النمساوي.

الثنائى الأجنبى المرشح للرحيل عن الأهلى، خلال شهر يناير الجارى، هما الأنجولى جيرالدو دا كوستا، والمغربى وليد آزارو، حيث يرغب رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر، فى التخلص من اللاعبان وضم ثنائى آخر بدلا منهما.

الأهلى تعاقد مع جيرالدو دا كوستا فى يناير 2019، قادمًا من نادى بريميرو دا أجوستو الأنجولى، مقابل مليون دولار، بالإضافة لحصول اللاعب طوال موسم كامل على مبلغ يصل إلى 450 ألف دولار.

ويمتلك جيرالدو عرضًا من درجة ثانية فى البرازيل، بالإضافة لعرض آخر من تونس، وبالتحديد من نادى الصفاقسى لكن اللاعب لا يريد الانتقال لصفوفه، بسبب العرض المالى الذى لم يُرضيه مطلقًا.

وكان الجناح الانجولى، قد نال انتقادات عارمة من الجماهير الأهلاوية، عقب الظهور الباهت له فى لقاء بلاتينيوم الزيمبابوى ببطولة إفريقيا، بالإضافة إلى المستوى المتواضع له على المستوى المحلى.

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أما اللاعب الثانى وليد آزارو، فانضم للأهلى قبل موسمين ونصف الموسم وبالتحديد فى صيف 2017، أصبح من المغضوب عليهم فى القلعة الحمراء، ونال انتقادات عارمة من جماهير النادى، وبات خيارًا أخيرًا للمدرب فايلر، وابتعد عن المشاركة أساسيًا.

الأهلى كان قد تعاقد مع وليد آزارو من نادى الدفاع الحسني الجديدي بمقابل مالى وصل إلى مليون و 300 ألف دولار، فيما يحصل اللاعب على 700 ألف دولار سنويًا، وعرضت عليه إدارة النادى تمديد العقد مقابل رفع الراتب فى الصيف الماضى، لكنه رفض لرغبته فى خوض تجربة احترافية.

والمثير، أن إدارة الأهلى رفضت عرضا خرافيا من نادى هيبى فورتشين الصيني بمقابل مالى وصل إلى 10 مليون دولار، من أجل بيع آزارو، لكن طريقة العرض وأسلوب المفاوضات لم يُرضى إدارة التعاقدات، التى أغلقت الملف سريعًا وقررت بقاء اللاعب فى الموسم الماضى.

فيما أكد مصدر مقرب من آزارو، أن اللاعب لا يمتلك عروضًا جادة، كما أن ما أشيع عن وصول عرض سعودى لضم المهاجم المغربى غير صحيح، لكن إدارة القلعة الحمراء، سوف تقوم بتسويق اللاعب فى يناير أو الصيف المقبل.