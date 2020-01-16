الزمالك يفشل فى التخلص من خالد بوطيب..ومرتضى يخشى تكرار سيناريو عباس

فشلت إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، فى التخلص من المهاجم المغربى خالد بوطيب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة فى ظل معاناة اللاعب من الإصابة، وعدم وجود أى عروض رسمية لضمه، بالإضافة إلى تمسكه بالحصول على كامل قيمة عقده فى حالة فسخ العقد من جانب النادى الأبيض.

وكشف مصدر موثوق داخل نادى الزمالك، أن المفاوضات مع بوطيب خلال الفترة الماضية من أجل فسخ العقد قد فشلت تمامًا، حيث تمسك المهاجم المغربى بالحصول على كامل مستحقاته المالية.

إدارة الزمالك حاولت التفاوض مع بوطيب بإعطائه مستحقاته موسم كامل، من أجل الرحيل خلال شهر يناير الجارى، لكن اللاعب رفض كل المحاولات وتمسك بالحصول على كامل قيمة عقده الذى يبلغ ملايين و542 ألفا و103 يورو، أى ما يوازى 81 مليونا و373 الف جنيه مصرى.

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وسيكون الزمالك مطالبًا بالانتظار ليناير 2021، للجوء إلى الشرط الموجود فى عقد اللاعب، وهو السماح بفسخ تعاقده بعد مرور العام الثانى دون تحمل أى أعباء مالية على خزينة القلعة البيضاء.

ويرفض مرتضى منصور، تكرار أخطاء ممدوح عباس الرئيس السابق للزمالك، والذى كان يقوم بفسخ العقود من طرف واحد، ثم يلجأ اللاعبين الأجانب إلى المحكمة الرياضية والفيفا، ويحصلون على مبالغ مالية كبيرة، لذلك فأنه يسعى لحل الأمر بالتراضٍ مع اللاعبين المحترفين من الخارج.

ولم يقدم المغربى بوطيب المستوى المأمول منذ انتقاله للزمالك قادمًا من مالاتياسبور التركي، حيث نجح فى تسجيل 9 أهداف فقط مع الفارس الأبيض، طوال مشاركته فى 34 مباراة مع الفريق محليًا وقاريًا.