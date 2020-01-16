ميلان يهزم سبال بثلاثية ويلقي به خارج كأس إيطاليا

حجز ميلان، تذكرة المرور إلى ربع نهائي كأس إيطاليا، بتغلبه بسهولة 3-0، اليوم الأربعاء، على نظيره سبال، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب "سان سيرو"، ضمن مباريات دور الـ 16 من البطولة.



وسجل فريق ميلان هدف التقدم عن طريق، كريستيوف بيايتك في الدقيقة20، بعد كرة وصلت الى بياتيك لينطلق بها داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة في الشباك.



وفي الدقيقة 44سجل الروسونيري هدف ثاني عن طريق، صامويل كاستييخو، وذلك بعد أن انطلق بياتيك بالكرة ثم مررها الى كاستييخو الذي استلم الكرة وسددها رائعة في الشباك.





وأضاف الميلان الهدف الثالث عن طريق الشاب، ثيو هرنانديز في الدقيقة66 بعدما انطلق بالكرة وسددها من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الضيوف.