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رياضة | ٢٠ لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة

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‫أعلن الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه سموحة المقرر لها مساء الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.‬

‫وضمت قائمة الإسماعيلي ٢٠ لاعبًا وهم :-‬

‫حراسة المرمى : محمد مجدي - محمد فوزي‬

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‫خط الدفاع : محمد هاشم - إبراهيم أبو اليزيد - باهر المحمدي - أسامة إبراهيم - محمود البدري - محمد كماتشو‬

‫خط الوسط : عماد حمدي - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد بيومي - محمد مخلوف - محمد الضرف - عبد الرحمن مجدي - بيكيتي سيلفا - محمد صادق - مدحت فقوسه‬

‫خط الهجوم : بينسون شيلونجو - محمد الشامي - وجيه عبد الحكيم.‬

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