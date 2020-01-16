رياضة | ٢٠ لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٢٠ لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه سموحة المقرر لها مساء الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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وضمت قائمة الإسماعيلي ٢٠ لاعبًا وهم :-
حراسة المرمى : محمد مجدي - محمد فوزي
خط الدفاع : محمد هاشم - إبراهيم أبو اليزيد - باهر المحمدي - أسامة إبراهيم - محمود البدري - محمد كماتشو
خط الوسط : عماد حمدي - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد بيومي - محمد مخلوف - محمد الضرف - عبد الرحمن مجدي - بيكيتي سيلفا - محمد صادق - مدحت فقوسه
خط الهجوم : بينسون شيلونجو - محمد الشامي - وجيه عبد الحكيم.