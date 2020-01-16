رياضة | اهتمام سعودي بلاعب باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اهتمام سعودي بلاعب باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية، عن وجود اهتمام من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، باللاعب الفرنسي حاتم بن عرفه، صاحب الأصول التونسية، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق.
وأشارت التقارير ذاتها أن هناك نادي سعودي قد قدم عرض مغري للاعب الفرنسي حاتم بن عرفه، بعقد تتراوح مدته ما بين الـ4 أشهر إلى الـ6 أشهر.
الفرنسي حاتم بن عرفه، انتهت مغامرته في استاد رينيس، مع باريس سان جيرمان، في الصيف الماضي، ووصل الآن إلى ستة أشهر دون القيد في أي فريق.
جدير بالذكر أن اللاعب دخل دائرة اهتمام كلا من، ألميريا الإسباني، وبلد الوليد، أيضاً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.