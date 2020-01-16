رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الخميس 16 / 1 / 2020 بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الخميس 16 / 1 / 2020 بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ13"

المصري ضد أسوان، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

الاتحاد السكندري ضد بيراميدز، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ13"

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الوداد ضد حسنية أغادير، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "دور الـ16"

بارما ضد روما، تقام المباراة في تمام العاشرة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "الدور ربع النهائي"

الهلال ضد الاتفاق، تقام المباراة في تمام الخامسة وخمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة وخمس دقائق مساء اليوم بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.