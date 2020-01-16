رياضة | بعد هدفي كهربا.. ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد هدفي كهربا.. ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاء المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 29 نقطة من 13 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في 9 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر مبارتين. بينما جاء الزمالك في المركز الثالث برصيد 24 نقطة من 12 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين.
بينما جاء الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 21 نقطة من 12 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 3 مباريات حتى الآن. واحتل براميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 12 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر 3 مباريات.
تمكن عبد الله السعيد نجم براميدز من الحفاظ على صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف.
1 - عبد الله السعيد ( براميدز - 9 أهداف)
2 - محمد شريف ( إنبي - 7 أهداف)
3 - حسام حسن (سموحة - 6 أهداف)
4 - محمد سالم ( المقاولون العرب - 5 أهداف)
5 - وليد سليمان ( الأهلي - 5 أهداف)
6 - سيف الدين الجزيري ( المقاولون العرب - 5 أهداف)
7 - أحمد شرويدة ( حرس الحدود - 4 أهداف)
8 - أوميد أوكري ( أسوان - 4 أهداف)
9 - رامي صبري ( إنبي - 4 أهداف)
10 - رجب عمران ( وادي دجلة - 4 أهداف)
11 - رمضان صبحي ( الأهلي - 4 أهداف)
12 - حسين الشحات ( الأهلي - 4 أهداف)
13 - تالا نداييه (طلائع الجيش - 4 أهداف)
14 - محمود رزق ( الاتحاد - 4 أهداف)
15 - مصطفى محمد (الزمالك - 4 أهداف)
16 - أحمد سيد ( الزمالك - 4 أهداف)
17 - عمرو الحلواني ( حرس الحدود - 4 أهداف)
18 - محمد سمير ( المقاولون العرب - 4 أهداف