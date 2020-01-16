رياضة | مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإسباني.. أول اختبار لـ "كيكي سيتين" مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإسباني.. أول اختبار لـ "كيكي سيتين" مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تنطلق مساء الجمعة الجولة العشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز حيث يستضيف نادي ليجانيس علي ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي خيتافي علي الملعب البلدي دي بوتاركي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

بينما يستضيف نادي ريال مدريد علي ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي إشبيلية يوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد ويحل نادي اتلتيكو مدريد ضيفا خارج ارضه علي نظيره فريق ايبار في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب ايبار الدولي. Advertisements

وفي يوم الأحد يواجه نادي ريال مايوركا نظيره نادي فالنسيا في تمام الساعة والوحدة ظهرا بتوقيت القاهرة علي ملعب ريال الدولي بمدينة مايوركا ويستضيف نادي اتلتيك بيلباو نظيره نادي سيلتا فيجو في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب أتلتيك بلباو الدولي.

وتختتم الجولة العشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بمباراة نادي برشلونة حيث يستضيف علي ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي غرناطة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة يوم الأحد علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.