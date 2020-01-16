رياضة | فيتور كامبيلوس مديرًا فنيًا للتعاون السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيتور كامبيلوس مديرًا فنيًا للتعاون السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي التعاون السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إن البرتغالي سيتولى تدريب الفريق حتى نهاية الموسم، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

وأكد النادي أن العقد النهائي سيتم توقيعه خلال الفترة المقبلة، بعد وصول المدرب وطاقمه المساعد.

يذكر أن التعاون يحتل المركز الخامس في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) برصيد 25 نقطة من 14 مباراة.