رياضة | الرجاء يعود لسكة الانتصارات على حساب اتحاد طنجة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجاء يعود لسكة الانتصارات على حساب اتحاد طنجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الرجاء البيضاوي فوزا كبيرا 4 - 1 على مضيفه اتحاد طنجة اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية عشر من الدوري المغربي.

وارتفع رصيد الرجاء، الذي تلقى خسارة مباغتة صفر - 2 أمام ضيفه الفتح الرباطي في 30 ديسمبر الماضي، إلى 20 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد اتحاد طنجة عند عشر نقاط في المركز الرابع عشر (الثالث من القاع).

وتقدم الرجاء بهدف عن طريق بين مالانجو في الدقيقة 31، قبل أن يضيف محمود بنحليب الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وقلص محمد العمراوي الفارق بتسجيله هدفا لاتحاد طنجة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء، لكن بين مالانجو عاد للتسجيل من جديد بإحرازه الهدفين الثالث والرابع للرجاء في الدقيقتين 49 و66.