رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم: انهاء أولى صفقات الصيف وتحديد موعد الكلاسيكو والإعلان عدة مدة إيقاف فالفيردي وميسي يتحدث عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم: انهاء أولى صفقات الصيف وتحديد موعد الكلاسيكو والإعلان عدة مدة إيقاف فالفيردي وميسي يتحدث عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 15 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رغبة الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد في الرحيل عن فريقه في الصيف المقبل. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ميسي يتحدث عن قوة ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو

تحدث اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة عن قوة فريق ريال مدريد بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال ميسي في تصريحات صحفية : "اعتقد أن ريال مدريد أقل قوة بعد رحيل كريستيانو رونالدو، وهو لاعب كبير للغاية وتنافست معه في السنوات الأخيرة بشكل مميز".

وأكد : "ريال مدريد نادي كبير للغاية ولكنه تأثر قليلا بعد رحيل رونالدو في الموسم الماضي، وعاد بشكل قوي هذا الموسم مع اللاعبين المميزين الذي يمتلكهم الفريق".

يذكر أن كريستيانو رونالدو قد رحل عن صفوف ريال مدريد في صيف موسم 2018 ذاهبا إلى فريق يوفنتوس الإيطالي بعد انتهاء عقده مع الفريق الأبيض.

- نجمي ريال مدريد يعودان للتدريبات قبل لقاء أشبيلية

يواصل فريق ريال مدريد الأسباني اليوم الأربعاء، إستعداداته للمواجهة الهامة ضد أشبيلية، في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وأعلن ريال مدريد عبر موقعه الرسمي اليوم، عودة الثنائي إيدين هازارد وماركوس أسينسيو للتدريبات الجماعية.

وأضاف النادي الملكي أن الثنائي تدربا بشكل منفرد بعيداً عن المجموعة، وأنهما يقتربان بشدة من العودة للتدريبات الجماعية.

كما يواصل نجم الدفاع سيرجيو راموس تدريباته في صالة الألعاب الرياضية، فيما تدرب قلب الهجوم كريم بنزيما بشكل منفرد أيضاً.

وكان أسينسيو قد تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي قبل بداية الموسم، فيما أصيب هازارد في لقاء الفريق ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض راموس للإصابة خلال نهائي كأس السوبر الماضي ضد أتليتيكو مدريد، والذي فاز به النادي الملكي بركلات الترجيح.

ويستضيف ريال مدريد فريق أشبيلية السبت المقبل بملعب سانتياجو بيرنابيو، لحساب الجولة 20 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر.

- بوجبا يقرر الرحيل عن مانشستر يونايتد

عقد النجم الفرنسي بول بوجبا العزم على الرحيل عن مانشستر يونايتد في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ووفقاً لشبكة سكاي سبورت ألمانيا، فإن بول بوجبا يريد الإنتقال لفريق جديد في الميركاتو الصيفي المقبل.

ونقل بوجبا رغبته لوكيل أعماله مينو رايولا، الذي بدأ بالفعل التواصل مع ناديي ريال مدريد ويوفنتوس، أبرز المهتمين بخدمات بوجبا.

ويمتلك يوفنتوس الأفضلية في ضم بوجبا في الوقت الحالي، لا سيما بعد تصريحات رئيس نادي فلورنتينو بيريز بشأن بوجبا.

وكان بيريز قد أطلق تصريحاً بشأن بوجبا على هامش بطولة كأس السوبر الإسباني المنصرمة في المملكة العربية السعودية، حين صرح بأنه "لا يعرف بوجبا".

كما أشارت تقارير إسبانية بإنهاء ريال مدريد التعاقد مع نجم أياكس الهولندي دوني فان دي بيك، مما يعني صعوبة ضم بوجبا.

وسعى ريال مدريد لضم بوجبا في الميركاتو الصيفي الماضي، بيد أن مطالب مانشستر يونايتد المادية حالت دون إتمام الصفقة.

- هازارد يكشف السر وراء تأخر انتقاله إلى ريال مدريد

كشف البلجيكي إيدين هازارد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن سبب تأخر انتقاله إلى الميرنجي، الذي انضم إليه في الفترة الماضية قادما من تشيلسي الإنجليزي.

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وصرح هازارد عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قائلا: "لم أشعر بأي إحباط بسبب تأخر انضمامي لريال مدريد، فقد عملت طوال مسيرتي بشكل جيد للغاية، وكنت أتوقع أن ألعب داخل ملعب البيرنابيو، وكان من الممكن أن يحدث ذلك قبل هذا الوقت".

وأضاف: "عندما كنت في ليل، كان هذا الاحتمال قائمًا، لكنني أردت أن أخوض تجربة الدوري الإنجليزي، حيث أن الذهاب إلى لندن كان أسهل من إسبانيا، وذلك عندما كنت في عمر الـ21 عاما، ومن الصعب في هذه المرحلة السنية المجيء إلى إسبانيا".

واستطرد في حديثه قائلا: "في كل عام كنت أقرأ عن انتقالي لريال مدريد، لكنني لم أتلق أي اتصالات، إلا أنها بدأت قبل عامين أو 3 أعوام".

وتابع: "بعد نهاية منافسات كأس العالم 2018، أردت الرحيل، لكن تشيلسي قال لا، كان من الضروري قضاء سنة مع ساري".

واختتم تصريحاته قائلا: "لم أرغب في مغادرة الفريق الاول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي بشكل سيء، فسمعتي رائعة في جميع الأندية التي لعبت لها، عندما كنت في ليل، كل من حولي أخبرني أنه كان من الضروري البقاء موسمًا آخر، وقد حدث نفس الشيء في تشيلسي، ففي صيف 2018، تلقيت مكالمة من مارينا جرانوفسكايا، المدير العام لتشيلسي، طالبتني من خلالها بعدم الرحيل، ساري قادم، وحاول أن تبذل قصارى جهدك".

- ممر شرفي للاعبي ريال مدريد من قبل إشبيلية

أعلن نادي إشبيلية، عن إقامة ممر شرفي للاعبي فريق ريال مدريد خلال مباراة الفريقين يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي إشبيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد وإشبيلية، يوم السبت المقبل، على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو.

حيث أكد فريق إشبيلية في تغريدة عبر الحساب الرسمي قائلا:" سيقوم لاعبي الفريق بإقامة ممر شرفي للاعبي ريال مدريد، بعد فوزهم ببطولة كأس السوبر الإسباني".

- مانشستر يونايتد يخطط لضم نجم ريال مدريد السابق

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى لضم نجم أتليتيكو مدريد ماركوس يورينتي في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت شبكة مانشستر إيفينينج نيوز MEN أن ممانشستر يونايتد يستهدف ضم يورينتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويأمل النرويجي أولي جونار سولشاير في ضم صفقة جديدة في وسط الميدان، في ظل إصابة الفرنسي بول بوجبا في الكاحل، والإسكتلندي سكوت ماكتومناي في الركبة.

ورغم إقتراب نجم سبورتينج لشبونة برونو فيرنانديز من الإنضمام لليونايتد في يناير، إلا أن الإدارة ترى أن فيرنانديز ليس وحده كافياً لسد العجز وفي وسط الميدان.

- ريال مدريد ينهي التعاقد مع "مدفعجي" أياكس أمستردام

أنهى مسئولو فريق ريال مدريد التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الماركا"إلى أن كل شيء جاهز للتوقيع مع فان دي بيك الموسم القادم، والاتفاق تم بين ريال مدريد وأياكس أمستردام الهولندي على إتمام صفقة فان دي بيك مقابل 55 مليون يورو.

ويتبقى فقط التنفيذ من قِبل ريال مدريد على أن يدفع المبلغ المتفق عليه لـأياكس، وهذا الأمر سيحدث في يونيو وقبل فتح فترة الانتقالات الصيفية.

وبالرغم من أن الصفقة منتهية لصالح الفريق الملكي، إلا أن الفريق بحاجة لتكوين اللاعبين من أجل الموسم المقبل، فمع وجود 26 لاعبًا في ريال مدريد دون نسيان أوديجارد وكوبو وأشرف حكيمي، فمن الضروري تحديد اللاعبين المستمرين للموسم المقبل.

كشفت وسائل إعلامية في إسبانيا عن مدة إيقاف لاعب الوسط الأوروجوياني فيدي فالفيردي متوسط ميدان ريال مدريد عقب طرده في مباراة الفريق الملكي الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد بنهائي كأس السوبر الإسباني.

وكان فالفيردي قد حصل على البطاقة الحمراء مباشرة في مباراة ريال مدريد الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد الأحد الماضي بنهائي كأس السوبر الإسباني بعد قيامه بعرقلة ألفارو موراتا مهاجم الأتليتي المنفرد بتيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

وأفادت إذاعة الكادينا كوبيه الإسبانية بأن لجنة المنافسات قررت إيقاف فالفيردي لمباراة واحدة بسبب طرده في مباراة النهائي السوبر الإسباني و سيطبق اللاعب هذه العقوبة في مباراة ريال مدريد وإشبيلية.

وتوج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني الذي أقيم في المملكة العربية السعودية عقب الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

تحديد موعد الكلاسيكو