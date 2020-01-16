رياضة | مدرب طنطا: ليس مقبولًا أن نخسر بهذه النتيجة.. وأعتذر للجماهير ولمجلس الإدارة

وأضاف المزين في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "اعتذر لجماهير طنطا ومجلس الإدارة لم يكن مقبولا الخسارة بهذه النتيجة الثقيلة حتى وإن كانت أمام الأهلي".



وأضاف: "قدمنا مباراة كبيرة على مدار ٧٠ دقيقة ثم انهار لاعبينا بدون مبرر واستقبلنا ٤ أهداف في ١٠ دقائق، رغم أن تعليماتي كانت للاعبين بضرورة منع الأهلي من التسجيل بعد الهدف الأول".



وتابع: "فقدنا التركيز في عدة دقائق تسببت في الخسارة ولم نظهر بشكل جيد كعادتنا في المباريات الماضية. لا أعتقد أن السبب في ذلك هبوط المردود البدني للاعبين فقد كنا جيدين".



وأتم: "لا أجد مبررا للخسارة اليوم. سنستعد للمباريات المقبلة من أجل التعويض والخروج من تبعات خسارة اليوم".