رياضة | مدرب طنطا: ليس مقبولًا أن نخسر بهذه النتيجة.. وأعتذر للجماهير ولمجلس الإدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب طنطا: ليس مقبولًا أن نخسر بهذه النتيجة.. وأعتذر للجماهير ولمجلس الإدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عبر أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا عن استياءه الشديد من انهيار مستوى لاعبيه أمام الأهلي والخسارة بخماسية نظيفة في الدوري الممتاز اليوم.
وأضاف المزين في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "اعتذر لجماهير طنطا ومجلس الإدارة لم يكن مقبولا الخسارة بهذه النتيجة الثقيلة حتى وإن كانت أمام الأهلي".
وأضاف المزين في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "اعتذر لجماهير طنطا ومجلس الإدارة لم يكن مقبولا الخسارة بهذه النتيجة الثقيلة حتى وإن كانت أمام الأهلي".
وأضاف: "قدمنا مباراة كبيرة على مدار ٧٠ دقيقة ثم انهار لاعبينا بدون مبرر واستقبلنا ٤ أهداف في ١٠ دقائق، رغم أن تعليماتي كانت للاعبين بضرورة منع الأهلي من التسجيل بعد الهدف الأول".
وتابع: "فقدنا التركيز في عدة دقائق تسببت في الخسارة ولم نظهر بشكل جيد كعادتنا في المباريات الماضية. لا أعتقد أن السبب في ذلك هبوط المردود البدني للاعبين فقد كنا جيدين".
وأتم: "لا أجد مبررا للخسارة اليوم. سنستعد للمباريات المقبلة من أجل التعويض والخروج من تبعات خسارة اليوم".