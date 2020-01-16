رياضة | من شارابوفا لـ "دليلا".. الحرائق تدمر بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من شارابوفا لـ "دليلا".. الحرائق تدمر بطولة أستراليا المفتوحة للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، واقعة غريبة بعد انسحاب اللاعبة السلوفينية دليلا ياكوبوفيتش من مباراتها أمام السويسرية ستيفاني فوجيلي، على الرغم من تقدمها في المجموعة الأولى بنتيجة 6-4، خلال تصفيات البطولة المؤهلة للدور الأول، وذلك بسبب شعورها بضيق التنفس، نظرا للدخان الكثيف المتصاعد من حرائق الغابات، بحسب شبكة "ESPN" العالمية.

وكان منظمي البطولة قد أصروا على إقامة بطولة أستراليا المفتوحة، أحد أكبر بطولات التنس العالمية، رغم وجود العديد من التحذيرات بسبب حرائق الغابات.

ورصدت الكاميرات الناقلة للمباراة لحظات سقوط دليلا على الأرض أثر شعهورها بضيق في التنفس، حيث أنهمرت في البكاء قبل أن يتدخل الفريق الطبي لإخراجها من ملعب المباراة، فور انسحابها.

ماريا شارابوفا تنسحب بسبب الحرائق

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ولم تكن واقعة انسحاب دليلا الأولى في البطولة، حيث قامت الروسية ماريا شارابوفا، المصنفة الأولى عالميا سابقا فى التنس، بالإنسحاب أيضًا، أمس الثلاثاء، من مباراتها أمام الألمانية لاورا سيجموند فى كويونج، إحدى ضواحى مدينة ملبورن الأسترالية بسبب دخان الحرائق.

وقامت شارابوفا التي ظهرت بلاصق على أنفها، بطلب وقت مستقطع أثناء تعادلها في المجموعة الثانية بنتيجة 5-5، بعدما تعرضت للخسارة في المجموعة الأولى بنتيجة 6-7، بسبب معاناتها من ضيق في التنفس نتيجة لدخان الحرائق.

وذكرت شارابوفا، أنها لعبت في ظروف صعبة للغاية، مؤكدةً على معاناتها من "نوبات سعال" فى نهاية المجموعة الثانية.

وأضافت: "طلب من حكم المباراة خوض شوطا إضافيًا، لكن من وجهة نظري كان قرار الانسحاب صائبا".

والجدير بالذكر أن الحرائق المشتعلة منذ سبتمبر الماضي، تسببت في مقتل 28 شخصا حتى الآن، وتدمير أكثر من ألفي منزل ونحو 100 ألف كم مربع من الأراضي.