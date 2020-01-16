رياضة | عاجل - الكشف عن حجم إصابة محمود متولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - الكشف عن حجم إصابة محمود متولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حجم الإصابة التي تعرض لها محمود متولي مدافع الفريق الأحمر خلال مباراة اليوم أمام طنطا.

وكان متولي قد اضطر لمغادرة ملعب مباراة الأهلي اليوم أمام طنطا متأثرًا بالإصابة في الدقيقة 65 ليحل زميله أحمد فتحي بديلًا له.



وأوضح عبد الحفيظ بأن إصابة متولي عبارة عن إجهاد في عضلة السمانة، ولم يتمكن من استكمال اللقاء. وأوضح عبد الحفيظ بأن إصابة متولي عبارة عن إجهاد في عضلة السمانة، ولم يتمكن من استكمال اللقاء. وأضاف بأن اللاعب سيخضع للفحص الطبي لتحديد إصابته مشددًا على أن الفريق يخوض عدد من المباريات في فترة زمنية قصيرة.