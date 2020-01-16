الامارات | نادي شباب الأهلي يدرج «الترايثلون» ضمن أنشطته

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي شباب الأهلي يدرج «الترايثلون» ضمن أنشطته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحب نادي شباب الأهلي بإدراج لعبة الترايثلون إلى أنشطته الرياضية المختلفة، ليكون في مقدمة أندية دبي التي تشهر اللعبة. جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقد بمقر قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي بالممزر في دبي أمس، بحضور عضوي مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية ماجد سلطان بن سليمان وماجد مصطفى، وكذلك مدير الصالات الرياضية خالد درويش، والسكرتير الفني لقطاع الألعاب محمد فكري، ووفد جمعية الترايثلون الذي ضم نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد الحاج، وأعضاء مجلس الإدارة أسماء الجناحي وأحمد الشامسي، والسكرتير الفني الحسن عقيلي.

وتم خلال اللقاء تقديم نبذة عن رياضة الترايثلون، وعن فنيات اللعبة وطرق التدريب فيها، وكل المتطلبات التي تسهم في إعداد اللاعبين وتطويرهم.

وثمن أحمد الحاج في تصريح صحافي الدور الكبير الذي يقوم به نادي شباب الأهلي في دعم رياضة الإمارات، مشيداً بانضمام النادي لأسرة الترايثلون، ومؤكداً أن الجمعية تقوم بجهود كبيرة لنشر اللعبة في أندية الدولة لزيادة قاعدتها بما يسهم في إيجاد الفرص الكفيلة بانتقاء العناصر الموهوبة التي تدعم المنتخب الوطني.

وقال ماجد سلطان في تصريح صحافي، إن النادي سيُشكل عقب إشهاره للعبة رسمياً فريقاً قوياً قادراً على المنافسة في مختلف البطولات وتحقيق مراكز المقدمة، وأكد مشاركة عدد من لاعبي النادي في ترايثلون رأس الخيمة الذي تشرف الجمعية على تنظيمه غداً.