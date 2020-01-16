الامارات | فرح المري تظفر ببطولة السلم الأولى للسيدات للدراجات الهوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن فرح المري تظفر ببطولة السلم الأولى للسيدات للدراجات الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّجت فرح المري، أمس، بطلة لسباق السيدات ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية التي تقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمها مكتب سموه للمشتريات والتمويل.

وخصص السباق للفتيات الإماراتيات من «فئة الهواة»، غير المنتميات لأي نادٍ، وبمشاركة أكثر من 40 متسابقة، وجاءت رقية أحمد في المركز الثاني، ومريم علي العوضي في المركز الثالث.

وأعربت فرح المري عن سعادتها بتحقيق أول ألقاب بطولة السلم للسيدات، مؤكده أنها كانت حريصة على إكمال السباق في الصدارة رغم المشقة والتعب.

وقالت فرح المري في تصريحات صحافية: «دخلت سباقات الدراجات بفضل دعم خالي مدرب الدراجات، عبدالله سويدان، إذ كان له الدور الكبير في دعمي وتشجيعي على المشاركة في السباق»، لافتة إلى أنها تدربت منذ أربعة أشهر، استعداداً للمشاركة في بطولة السلم للدراجات الهوائية لمدة لم تقل عن ساعتين.

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للمشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي، بمشاركة الفتيات الإماراتيات من «فئة الهواة»، مؤكداً أنهن قدمن مستويات لافتة في هذه النسخة الأولى والتجريبية من سباق الدراجات للسيدات من «فئة الهواة».

وقال في تصريحات صحافية: «رغم قوة الرياح وصعوبة السباق، إلا أن المستوى الذي قدمته الفتيات الإماراتيات يؤكد انتشار رياضة الدراجات الهوائية في أوساط المجتمع عموماً، وفي فئة السيدات خصوصاً».

وأضاف: «تنال هؤلاء الفتيات تشجيع أفراد العائلة لممارسة الرياضة، كما تتوافر لهن فرصة التدريب وتطوير المستوى في المضامير ذات المستوى العالمي، المنتشرة في مختلف مناطق دبي، وفي مقدمتها منطقة السلم، وأنا على ثقة بأن هذا السباق سيكون حافزاً إضافياً لهن، لتطوير مستوياتهن واكتساب المزيد من الخبرات لمواصلة مسيرتهن على نظام أكبر على الصعيد التنافسي».

من ناحية أخرى، تقام، ظهر اليوم، منافسات سباق النخبة للرجال، الذي يمتد لمسافة 127 كلم، بمشاركة 100 درّاج من مختلف الجنسيات من داخل الدولة، ومن درّاجي دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتقدم المشاركين عددٌ من أبرز المعروفين على مستوى الدراجات الإماراتية، وفي مقدمتهم، يوسف ميرزا، ماجد البلوشي، محمد المنصوري، محمد حسن المروي، جابر المنصوري، خالد معيوف، وأحمد يوسف المنصوري، وهذه المجموعة حجزت مقعداً لها بُحكم نتائجها المتقدمة من سباق النخبة في الموسم الماضي.

ويشارك عدد من أبرز دراجي الأندية الإماراتية، وهم: طلال البلوشي، وعبدالله الاستاد، ومحمد المطيوعي، وعبدالرحمن البلوشي، وسيف الكعبي، وعبدالله جاسم، وحارب محراب، وحمد المهيري، وراشد المنصوري، وراشد سويدان، وحمد الطواش، وزايد العبيدلي، وعلي الحساني، ونواف أحمد وعبدالله المري.

الجسمي: السباق نجح فنياً وتنظيمياً

أكدت رئيسة اللجنة النسائية عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات، نورة الجسمي، أن السباق الأول لبطولة السلم للسيدات، خرج بصورة مثالية، سواء على صعيد التنظيم أو الصعيد الفني.

وقالت في تصريحات صحافية: «سجل السباق حالة مميزة بإكمال المتسابقين مسافة الـ50 كيلومتراً لخط النهاية».

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رقية أحمد: أطمح إلى منافسة المحترفين

أعربت صاحبة المركز الثاني، الدرّاجة الإماراتية، رقية أحمد، عن تطلعها إلى أن يشهد سباق السيدات لبطولة السلم، في العام المقبل، مشاركة المحترفات جنباً إلى جنب مع الهواة.

وقالت في تصريحات صحافية: «نهدف إلى اكتساب الخبرات من الاحتكاك مع هذه النوعية من اللاعبات المحترفات والمنتسبات للأندية، لا أتصور أن الفتيات المشاركات هدفهن الأساسي هو الفوز باللقب، بقدر ما هو التنافس القوي واكتساب الاحتكاك».

وأضافت أن «إقبال الفتيات على المشاركة في النسخة الأولى من بطولة السلم، يؤكد أن الثقافة برياضة الدراجات قد توسعت بصورة ملحوظة، بفضل الدعم الذي تحظى به تلك اللعبة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي وجّه بإنشاء مضامير متطورة أسهمت في جذب المئات من المواطنين والمقيمين على ممارسة رياضة الدراجات».

عنان العامري: لم أصدق نفسي حين وجدت محمد بن راشد يقف للاطمئنان على حالتي الصحية

قالت عضو «الوثبة للدراجات الهوائية»، عنان العامري، إن شعوراً قوياً انتابها باستكمال سباق بطولة السلم للدراجات الهوائية للسيدات، على الرغم من محاولة الأطباء إخضاعها للعلاج، بعد أن ارتطم وجهها بدراجة إحدى المتنافسات.

وكانت عنان العامري قد تعرضت لارتطام قوي في وجهها، أثناء مشاركتها في سباق السيدات، ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية، الذي أقيم، أمس، للمرة الأولى لـ«فئة الهواة» للمواطنات، إذ حلّت في المركز التاسع على قائمة اللاعبات المشاركات.

وقالت العامري لـ«الإمارات اليوم»: «لم أصدق نفسي حينما وجدت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يقف للاطمئنان على حالتي الصحية، وأول شيء فكرت فيه، حينما وجدت سموه، هو إكمال السباق حتى نهايته».

وأشارت: «اهتمام سموه منحنى العزيمة والإصرار على أن أواصل المسيرة وأكون في مقدمة السباق، رغم ما حدث لي، كنت أسعى إلى تحقيق نتيجة جيدة من أجل سموه، إذ يقف دائماً نموذجاً لأي فتاة وشاب مواطن للنجاح والإبداع».

وتابعت: «لقد كان سموه حريصاً على أن يطمئن على سلامتي، مثل أي والد يطمئن على ابنته، أنا ممتنه كثيراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه للمرأة بشكل عام، ولرياضة المرأة على وجه الخصوص».

وكشفت عضو فريق الوثبة للدراجات الهوائية، عن أنها استعدت لسباق بطولة السلم منذ شهرين، وقالت: «هذه المرة الأولى التي أشارك في سباقات الطرق المفتوحة، لكني شاركت في سباق ترايلثيون، العام الماضي واكتسبت خبرة جيدة».

وقالت: «روعة سباق بطولة السلم ستجعلني أستعد للعام المقبل قبل وقت كافٍ، أريد أن أكون بطلة العام المقبل لسباق يمضي بخطوات رائعة ليكون الأفضل من بين سباقات الدراجات النسائية في الدولة».

تقام ظهر اليوم منافسات سباق النخبة للرجال، الذي يمتد لمسافة 127 كلم، بمشاركة 100 درّاج.