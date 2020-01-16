الامارات | «أبيض اليد» يدشن مشوار «الآسيوية» بلقاء هونغ كونغ اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض اليد» يدشن مشوار «الآسيوية» بلقاء هونغ كونغ اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم، مشواره في البطولة الآسيوية للمنتخبات، المقامة في دولة الكويت، وتمتد حتى 27 يناير الجاري، والمؤهلة إلى بطولة العالم في مصر 2021، إذ يلتقي منتخب هونغ كونغ، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً منتخبي العراق والكويت، على أن يدخل الابيض غداً في أقوى المواجهات حين يواجه «أسود الرافدين»، قبل أن يلتقي يوم بعد غد مع الكويت.

وكان المنتخب قد أنهى أمس على مجمع صالات سعد العبدالله التدريبات الختامية، وحرص الجهاز الفني للأبيض بقيادة الإسباني فرناندو خافير أنزازا، ومساعده خالد أحمد، على وضع اللمسات الأخيرة للقاء هونغ كونغ الذي يمثل بوابة العبور إلى الدور الثاني، خصوصاً أن التأهل للدور ربع النهائي يقتصر على صاحبي المركزين الأول والثاني لكل من المجموعات الأربع في البطولة.

من جانبه، أعرب رئيس اتحاد كرة اليد، محمد عبدالكريم جلفار، عن ثقته بقدرة المنتخب على تحقيق نتائج إيجابية، وقال في تصريحات صحافية، إن «فترة الإعداد الأخيرة كانت جيدة، في ظل خوض المنتخب خلال معسكريه الخارجيين اللذين أقيما في بولندا وإسبانيا خمس مباريات ودية، قبل أن يختتم تجاربه الإثنين الماضي في دبي بتحقيقه انتصاراً عريضاً على المنتخب الاسترالي، الذي يوازي من حيث المستوى الفني مستوى منتخب هونغ كونغ».