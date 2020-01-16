الامارات | النصر.. من شبح الهبوط إلى المربع الذهبي ونهائي «الكأس»

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر.. من شبح الهبوط إلى المربع الذهبي ونهائي «الكأس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ النصر الموسم الحالي من دوري الخليج العربي بشكل متواضع أقلق جماهيره، بعد أن تعادل مع الوصل ثم خسر أمام عجمان، قبل أن تتخذ إدارة النادي قراراً بإقالة المدرب البرازيلي كايو، وتولي المدير الفني لأكاديمية الكرة، الهولندي فيرسلاين، المهمة في مباراة الظفرة بالجولة الثالثة، لكنه خسر أيضاً وتمت إقالته، وجمع الفريق نقطة واحدة من ثلاث مباريات، لكن الانتصارات عرفت طريقها نحو العميد تحت قيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف، الذي أعاد هيبة الفريق بعد أن استعاد الانتصارات.

ورغم البداية المتواضعة إلا أن النصر تأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي، بعد تغلبه على العين بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي، إذ سيواجه شباب الأهلي، بعد غد، على ملعب الوصل، وفي مسابقة الدوري يوجد الفريق حالياً في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، حيث خاض 12 مباراة، فاز في سبع مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر ثلاث مباريات، وسجل 17 هدفاً ودخل مرماه 13 هدفاً.

وتتبقى أمام الفريق مباراة واحدة في الدور الأول من الدوري، سيخوضها أمام بني ياس 23 الجاري.

وبالأرقام حصد كرونسلاف مع النصر 22 نقطة في الدوري من أصل 23 نقطة في رصيد الفريق، وهو رقم يحدث للمرة الأولى منذ أربعة مواسم، وبالتحديد منذ موسم 2015-2016، الذي استطاع فيه الفريق جمع 25 نقطة، وهو الموسم التاريخي الذي حقق فيه العميد الظهور التاريخي للمرة الأولى في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وكان قريباً من الوصول إلى الدور نصف النهائي.

وخلال السنوات الثلاث السابقة من الدوري، حقق النصر 15 نقطة في الدور الأول لموسم 2018-2019، وحقق 17 نقطة في الدور الأول لموسم 2017-2018، و21 نقطة في 2016-2017، أي أن الموسم الحالي هو الأفضل للفريق خلال السنوات الأربع الماضية، وإذا نجح في الفوز على بني ياس، في المباراة المتبقية من الدور الأول، سيصل إلى النقطة 26، وهو الرقم الأعلى للفريق في المواسم الأخيرة بدوري المحترفين.

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وخلاف بطولة الدوري، نجح الفريق في الوصول إلى المباراة النهائية في كأس الخليج العربي وهي البطولة التي اتخذت شكلاً مختلفاً هذا الموسم من حيث القوة والاهتمام من جانب النصر، رغم بدايته المتواضعة في المسابقة، قبل أن يواصل مشواره بنجاح نحو الدور ربع النهائي ومنه إلى نصف النهائي، والتأهل إلى المباراة النهائية التي سيخوضها، بعد غد، أمام شباب الأهلي.

من جانبه، أكد لاعب النصر السابق، سالم ربيع، أن ما حدث مع النصر من تغيير نحو الأفضل كان بفضل العامل النفسي، الذي قام به المدرب كرونسلاف مع اللاعبين، إذ نجح في خلق التنافس بينهم ومنحهم إحساساً بأهميتهم، وأن كل واحد منهم له قيمة كبيرة داخل الفريق.

وقال سالم ربيع لـ«الإمارات اليوم»: «اللاعبون الأجانب هم سر عودة وقوة أي فريق، والآن النصر يضم واحداً من أفضل المهاجمين في البطولة، إن لم يكن الأفضل، وهو اللاعب الإسباني نيغريدو، فهو قائد بمعنى الكلمة، ومحور أداء الفريق في أي مباراة، كما أن تأثير المدرب ظهر في الفريق من أول مباراة تولى قيادتها، وكانت أمام الوحدة، وبالتأكيد لم يكن عاملاً فنياً لكنه عامل نفسي بشكل كبير، وتأثير بشكل واضح في اللاعبين بالمباريات».

وأضاف: «أي تغيير يجب أن تكون له نتيجة، والمدرب في النصر هو محور التغيير، والدليل على ذلك عدم تغير اللاعبين، بل حضر المدرب وعمل مع المجموعة نفسها من اللاعبين، التي كانت موجودة مع من سبقه من مدربين، وهو أمر يحسب له، وقام بالتركيز على الوحدات التدريبية الواقعية التي تتناسب مع طريقة وأسلوب اللعب، إضافة إلى التنافس، والثقة التي زرعها في نفوس اللاعبين، ونجح في أن يولد لديهم شعوراً بأنهم قادرون على الفوز على أي فريق، وعادوا بتعادل مهم من العين، وفوز على الوحدة والجزيرة خارج الأرض، وكلها مباريات مهمة، وأهم شيء قام به المدرب هو زرع ثقافة الفوز عند اللاعبين».

وتابع: «الجميع يشيد بأداء ومجهود الفريق الآن، ويتبقى شيء واحد فقط لكي تكتمل المنظومة وتزيد أهمية المباريات لدى اللاعبين، هو الحضور الجماهيري الذي إذا حضر ستكتمل المنظومة الناجحة، التي تتكون أركانها من الجهاز الفني والإداري واللاعبين والحضور الجماهيري في المدرجات، وأعتبرهم اللاعب رقم واحد، وأعتقد أن الفريق الآن في حاجة ماسة إليهم، وليس من أجل مباراة شباب الأهلي فقط في نهائي كأس الخليج العربي، وإنما في بطولة الدوري، وبغض النظر عن نتائج المباريات فالنصر الآن يقدم مستويات قوية، وهو أمر يجب أن يدفع أوفياء العميد إلى الوجود خلف الفريق ومساندته بقوه».