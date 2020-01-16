الامارات | 600 مليــون يورو قيمة رعاية «أودي» للبايرن في 10 مواسم

شكرا لقرائتكم خبر عن 600 مليــون يورو قيمة رعاية «أودي» للبايرن في 10 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، أول من أمس، أن شركة أودي للسيارات مددت عقد رعايتها له حتى عام 2029 (10 مواسم)، علماً بأن العقد السابق يمتد حتى عام 2025. وترعى شركة السيارات الفاخرة الفريق منذ عام 2002، وتحولت إلى مساهمة بنسبة 8.33% في رأسمال النادي عام 2011، وستدفع 60 مليون يورو في الموسم بدلاً من 40 مليوناً حالياً، بحسب صحيفة «بيلد» الألمانية.

وقال رئيس البافاري كارل هاينتس رومينيغه في بيان صحافي: بالنسبة لبايرن يعتبر هذا الاتفاق علامة فارقة على مدار الأعوام المقبلة. وحقق بايرن الحاصل على لقبه السابع في الدوري المحلي توالياً في الموسم الماضي والذي بلغ الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا إيرادات بقيمة 660 مليون يورو وفقاً للإحصاء السنوي لشركة ديلويت، ما يجعله رابع أغنى نادٍ أوروبي، علماً بأن برشلونة الإسباني يتصدر الترتيب، يليه مواطنه ريال مدريد فمانشستر يونايتد الإنجليزي. وفي يونيو الماضي طلب بايرن ميونيخ تعويضاً يراوح بين 10 و20 مليون يورو من شركة «بي إم دبليو» الألمانية لصناعة السيارات بعد فشل عقد رعاية كبير بين الطرفين قدرته الصحف الاقتصادية بما يقارب 800 مليون يورو خلال 10 سنوات.

وكان عملاق صناعة السيارات قد طلب بشكل خاص من بايرن كسر العقد المبرم مع منافسته أودي. ولدى نادي بايرن بطل ألمانيا 29 مرة وحامل لقب دوري الأبطال خمس مرات ما مجموعه ثلاثين عقد رعاية. وتملك «الجهات الراعية الرئيسة» أيضاً أسهماً في الشركة، تصل نسبتها إلى 25%، والـ75% المتبقية تعود للنادي.

لدى بايرن ميونيخ 30 عقد رعاية، وبلغت إيراداته الموسم الماضي 660 مليون يورو.