الامارات | مارياني: كل البطولات لها أولوية لدى شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن مارياني: كل البطولات لها أولوية لدى شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب شباب الأهلي، السويسري ديفيد مارياني، أن «الفريق يتعامل مع كل البطولات بمستوى الاهتمام والتركيز نفسه»، وأن «كل البطولات لها أولوية لدى شباب الأهلي، وليس لواحدة أفضلية على الأخرى».

وقال إنه «متشوق للفوز بأول ألقابه مع شباب الأهلي حين يواجه النصر غداً في نهائي كأس الخليج العربي على استاد زعبيل الساعة 20:00». وأكد مارياني لـ«الإمارات اليوم»: «أصبحت جاهزاً للمشاركة، بعدما عدت للعب، وشاركت في الشوط الثاني من مباراة الجزيرة بنصف النهائي».

وأوضح: «تعافيت تماماً من الإصابة التي أبعدتني عن مباريات الفريق في الفترة الماضية، إذ إنني أشعر بأني في حالة جيدة جداً، ولم أشكُ من الإصابة مرة أخرى عندما لعبت أمام الجزيرة».

وأضاف: «أتمنّى أن نظهر بشكل جيد، وأن يحالفنا التوفيق في الفوز باللقب، إذ إن هذه المباريات تتحكم فيها جزئيات صغيرة، ويجب أن نكون في كامل تركيزنا».

وأشار إلى أن النصر يُعد من أفضل الأندية في دوري الخليج العربي، وقال: «المواجهة أمام النصر ستكون صعبة، خصوصاً أن المنافس من أفضل الأندية التي تقدم كرة جيدة في الدوري، كما أن أداءه في تصاعد بشكل كبير بعد التعاقد مع المدرب كرونسلاف، إذ إنه بات ينافس على لقب الدوري، كما أنه تأهل إلى نهائي الكأس، ونعلم أن رغبته لن تكون أقل من شباب الأهلي في الفوز باللقب».

وأشاد مارياني بأداء لاعبي شباب الأهلي في مباراة الجزيرة، وقال: «قدمنا مباراة جيدة جداً، رغم الغيابات العديدة، إضافة إلى مشاركة ثلاثة لاعبين شباب وفقاً للوائح المسابقة، وقدموا مستوى ممتازاً، ورغم أننا كنا نخوض المباراة خارج أرضنا، إلا أننا كنا الطرف الأفضل، في الشوط الأول بالتحديد، كما أن اللاعبين أظهروا شخصيتهم القوية في الشوط الثاني، بعدما أحرز الجزيرة هدفين متتاليين، إذ كانت ردة فعل لاعبي شباب الأهلي ممتازة، وتوقيت الهدف الثاني نموذجي، قبل أن ندخل في الدقائق الأخيرة».

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وعن أولويات شباب الأهلي، قال:«تركيزنا حالياً سيكون على نهائي كأس الخليج العربي، وبالتأكيد مسابقة الدوري من أهم البطولات، في المقابل لن يقل اهتمامنا بمسابقة كأس رئيس الدولة، والأمر نفسه عندما نبدأ أبطال آسيا، لذلك لا يمكن أن أتحدث عن وجود أولوية لبطولة على حساب أخرى، خصوصاً أن شباب الأهلي فريق كبير ينافس على جميع البطولات. لكن تركيزنا حالياً على مواجهة النصر غداً، قبل التفكير في مباراة الشارقة بالدوري».

يوسف جابر: ننتظر دعم جمهورنا

طالب يوسف جابر، جمهور شباب الأهلي بالحضور بكثافة خلف الفريق خلال مباراة نهائي كأس الخليج العربي غداً أمام النصر على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي. وقال: «أتمنّى أن يكون جمهورنا الداعم رقم واحد والعلامة الفارقة، وننتظر دعمه بقوة، وأدعوه إلى الحضور حتى نحتفل بالبطولة معاً».

وأضاف في تصريح صحافي: «مشوار التأهل لم يكن سهلاً، لكن بتكاتف الجميع استطعنا أن نتخطّى كل الصعاب ونصل إلى النهائي». وتابع: «المباراة ستكون صعبة لأنها مواجهة حاسمة أمام فريق في قوة النصر، لذلك أتوقعها صعبة».

نعلم أن رغبة النصر لن تكون أقل من شباب الأهلي في الفوز باللقب.

تركيزنا على مواجهة النصر غداً فقط، قبل أن نفكر في مباراة الشارقة بالدوري.