الامارات | أبوظبي تستضيف «السوبر المصري» 20 فبراير المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تستضيف «السوبر المصري» 20 فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف العاصمة أبوظبي، في 20 فبراير المقبل، كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، على استاد محمد بن زايد. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي لمجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الكرة المصري، الذي عقد، أمس، في القاهرة، وحضره أمين عام مجلس أبوظبي، عارف العواني، ورئيس اللجنة الخماسية المكلفة إدارة اتحاد الكرة المصري عمرو الجنايني، وعضو اللجنة المحلية المصرية المنظمة للسوبر محمد فضل، وممثلو الناديين.

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي خلال المؤتمر: «نعد بتنظيم مبهر لهذا الحدث الذي سيستقطب جماهير كرة القدم»، وأضاف قائلاً: «سعداء باستضافة الكلاسيكو الأشهر في الوطن العربي للمرة الرابعة، والذي تنتظره الجماهير الإماراتية وكل محبي الفريقين».