الامارات | رباعي المقدمة في صدام مباشر بالجولة التاسعة لـ «الهواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن رباعي المقدمة في صدام مباشر بالجولة التاسعة لـ «الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود عجلة دوري الدرجة الأولى للدوران، غداً وبعد غد، من خلال الجولة التاسعة التي تشهد مواجهات صعبة، وسيكون رباعي المقدمة في مواجهة مباشرة بين بعضه، من خلال مباراتين، الأولى بين دبا الحصن ودبا الفجيرة، وكذلك البطائح الذي يواجه فريق الإمارات، إضافة إلى بقية المباريات التي تعد مواجهات صعبة أيضاً، واهمها مواجهة مسافي مع الحمرية، والتعاون مع العروبة، والعربي مع الذيد.

ويتصدر الإمارات الترتيب برصيد 18 نقطة، يليه دبا الحصن بـ17 نقطة، ثم دبا الفجيرة بـ16، والبطائح والحمرية ومصفوت ولكل منه 12 نقطة، ثم العربي سابعاً بتسع نقاط، والذيد بسبع، والعروبة بخمس، والتعاون بنقطة، ثم مسافي دون رصيد.

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وتبرز أهمية مباراة دبا الحصن ودبا الفجيرة، في كونها ديربي قديماً، بجانب أن الفريقين يطمحان بشدة إلى الصعود هذا الموسم، ولا يفصل بينهما سوى نقطة واحدة، ما يرفع من مستوى الإثارة في هذه المباراة، وقال مشرف فريق دبا الحصن، محمد سرور، لـ«الإمارات اليوم»: «من ناحيتنا مستعدون لهذه المباراة كأي مباراة أخرى، وليس هناك ضغط نفسي يعيشه اللاعبون أو الجهازين الفني والإداري، خصوصاً ونحن في زمن الاحتراف».

وتابع: «نتطلع إلى أن يكون الفريق في قمة جاهزيته قبل المباراة، التي يمكن وصفها بقمة الجولة وديربي الساحل الشرقي في الدرجة الأولى»، وأضاف: «حافظنا على جميع لاعبينا الأجانب والمقيمين والمواليد، دون أي تغيير خلال الانتقالات الشتوية، من أجل تأمين الاستقرارين الفني والنفسي للفريق».

ولا تقل مباراة البطائح والإمارات أهمية، خصوصاً أنها تجمع المتصدر وصاحب المركز الرابع، ويسعى «الصقور» بشكل كبير إلى الحفاظ على صدارته، لكنه يخشى من خطورة البطائح.