الامارات | البرتغالي فيرنانديز.. أولى صفقات مورينيو مع توتنهام

شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالي فيرنانديز.. أولى صفقات مورينيو مع توتنهام والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم عن تعاقده مع البرتغالي جيدسون فيرنانديز (21 عاماً)، لاعب وسط فريق بنفيكا البرتغالي، على سبيل الإعارة لمدة 18 شهراً، مع بند يتيح للفريق التعاقد معه بشكل دائم.
وذكر توتنهام عبر بيان له على «تويتر»: «يسعدنا أن نعلن توصلنا إلى اتفاق لضم جيدسون فيرنانديز على سبيل الإعارة لمدة 18 شهراً مع بند للتعاقد مع اللاعب بشكل دائم».
ونشر الحساب الرسمي للنادي صورة لفيرنانديز وهو يحمل قميص الفريق ليصبح الصفقة الأولى التي يبرمها النادي تحت قيادة مورينيو، الذي تولى المهمة نوفمبر الماضي خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.
ويحتل توتنهام المركز الثامن برصيد 30 نقطة بعد مرور 22 مرحلة من مسابقة الدوري الإنجليزي.
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