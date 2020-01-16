الامارات | خيول «غودولفين» تطلب اللقب الخامس على التوالي في «كيب فيردي» بميدان اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن خيول «غودولفين» تطلب اللقب الخامس على التوالي في «كيب فيردي» بميدان اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسعى خيول «غودولفين»، اليوم، إلى تحقيق اللقب الخامس على التوالي في بطولة «كيب فيردي» للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2»، التي تجري في الشوط الرابع والرئيس، في ثالث سباقات الموسم الجديد من كرنفال كأس دبي العالمي، الذي يقام على مضمار ميدان، وترعى أشواطه الستة «عزيزي للتطوير العقاري»، بإجمالي جوائز تتخطى المليون دولار، وينافس على ألقابها 78 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

وتنطلق السباقات، من خلال شوط «ريفيرا 2» المخصص لخيول التكافؤ لمسافة 1200 متر البالغ إجمالي جوائزه 135 ألف دولار، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الرابع والرئيس، بطولة «كيب فيردي» المخصصة للمهرات والأفراس لمسافة الميل (1600 متر) البالغ إجمالي جوائزها ربع مليون دولار.

ويسعى مدرب «غودولفين»، شارلي آبلبي، إلى تكرار إنجاز نسخة العام الماضي، التي حققها مع «بوتيك تشارم»، ويعول في هذه النسخة على الفرس «ماجيك ليلي» الفائزة في سباقها الأول قبل ثلاثة أعوام، بجانب رفيقتها «بيوند ريزون» صاحبة الانتصارات الثلاثة في مسيرتها، وإنما على مسافات أقصر، فيما يعول المدرب العالمي سعيد بن سرور، المهيمن على ألقاب هذه البطولة بين عامي 2016 و2018، على خدمات «دبي بلو» الفائزة في سباقين على مسافة الميل في الموسم البريطاني.

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وتدخل دائرة المنافسة «بيري لينا» المملوكة إلى «إنسياد تراك رايسنغ كلوب»، في سعيها إلى تعويض مركزها الثالث في نسخة العام الماضي، فيما يبحث المدرب سايمون كريسفورد عن فوزه الثاني في الكرنفال، من خلال الفرس «مأمورة» المملوكة إلى سموّ الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، في أول ظهور محلي، عقب تحقيقها الفوز في ثلاثة سباقات بريطانية.

وبالشعار ذاته، تسعى الفرس «نسرين» المملوكة إلى فريق «فالور إنترناشيونال» القادمة من انتصار مستحق على المضامير الفرنسية، إلى تسجيل فوزها الأول محلياً.

وتتجه الأنظار إلى الشوط الثالث «زعبيل تيرف»، حين يسجل بطل جبل حتا «جروب 1» للموسم الماضي، الجواد «دريم كاسل» لـ«غودولفين»، وبإشراف المدرب سعيد بن سرور، ظهوره الأول في الموسم الجديد. وتبرز أيضاً ضمن قائمة الخيول المنافسة، كل من «سمسر» المملوك إلى أغا خان.