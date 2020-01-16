الامارات | الشارقة يُجهز «سياني عجمان» للقاء الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يُجهز «سياني عجمان» للقاء الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ فريق عجمان، اليوم، ضيفاً على الشارقة، في مباراة ودية في إطار تحضيرات البرتقالي للقاء الجزيرة 23 الجاري، في الجولة 13 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.
ويعوّل مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، الكثير على مواجهة الشارقة لتجهيز لاعبه الكاميروني سيباستيان سياني، الذي سيظهر للمرة الأولى بقميص البرتقالي أمام الجزيرة بعد أن تم التعاقد معه، مطلع ديسمبر الماضي، ليحل في قائمة الفريق على حساب المالي، حامد دومبيا، المصاب.
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