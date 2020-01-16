شكرا لقرائتكم خبر عن رايولا يضع خطة رحيل «لينجارد» من مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية، إن مينو رايولا وكيل أعمال خيسى لينجارد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى يسعى لإخراجه من ملعب أولد ترافورد خلال الفترة المقبلة. وقالت الصحيفة، إن رايولا يبحث عن عروض خارجية لرحيل لينجارد عن يونايتد، لافتة إلى أن البالغ من العمر 27 عامًا عُرض على 4 أندية أوروبية أبرزها إنتر ميلان الإيطالى.

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وكان لينجارد قد وقع على عقد لمدة 4 مواسم مع مانشستر يونايتد ستنتهى بنهاية عام 2021، مع وضع بند يتيح إمكانية التجديد لموسم آخر.

وكانت بعض التقارير قد أكدت أن إدارة يونايتد تسعى للتخلص من لينجارد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يذكر أن لينجارد انضم إلى صفوف يونايتد في مايو 2015 قادمًا من ديربى كاونتى، وشارك البالغ من العمر 27 عامًا بقميص يونايتد خلال 194 مباراة (سجل 30 هدفًا وصنع 19 تمريرة ناجحة).