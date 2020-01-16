شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تجعل «كيكي» الرجل غير المناسب لـ«برشلونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

«عشت لحظات سعيدة معكم»، بهذه الكلمات ودع إرنستو فالفيردى، المدير الفنى السابق لفريق برشلونة، لاعبى الفريق الكتالونى أمس الأول، بعدما حرص على التواجد في مقر النادى لجمع أمتعته الشخصية ووداع اللاعبين، عقب قرار إدارة النادى إقالته وتعيين كيكى سيتين، مدرب ريال بيتيس السابق، على رأس الإدارة الفنية للفريق الكتالونى لمدة موسمين ونصف.

كانت الخسارة من أتلتيكو مدريد في السوبر الإسبانى والخروج من دور نصف النهائى، بمثابة الضربة القاضية لـ«فالفيردى» ورحيله عن تدريب برشلونة، وذلك عقب تدهور مستوى الفريق وتذبذب نتائجه، سواء في الدورى الإسبانى أو دورى أبطال أوروبا على الرغم من تأهله إلى دور الـ16 في «الشامبيونزليج».

لم يحقق كيكى سيتين حلمه بتمثيل برشلونة كلاعب في الثمانينيات، لكن كافأه القدر بالجلوس على مقعد المدير الفنى في ملعب «كامب نو» بعد إعلان تعيينه رسميا كمدرب للفريق الكتالونى خلفًا لإرنستو فالفيردى الذي تمت إقالته.

كيكى سيتين، البالغ من العمر 61 عاما، أخبر الأسطورة الهولندية يوهان كرويف، صاحب مفهوم الكرة الشاملة، ذات يوم في سانتاندير عندما كان لاعبا أنه كان سيتخلى عن أصبعه الصغير من أجل اللعب في برشلونة.

لكن هل «سيتين» هو الرجل المناسب لهذا المنصب؟ الوقت وحده هو الذي سيخبرنا، لكن في كل الاحتمالات، الإجابة هي لا، ونستعرض في التقرير التالى 3 أسباب تجعل «كيكى» ليس الرجل المناسب لتدريب الفريق الكتالونى:

1- لم يدرب أي نادٍ كبير من قبل:

«سيتين»، البالغ من العمر 61 عامًا، هو بلاشك مدرب مشهور، حيث تولى تدريب العديد من الأندية ولكن الصغيرة، ودرب لاس بالماس في عام 2015، قبل أن يقود الفريق إلى أفضل نهاية له على الإطلاق في الدورى الإسبانى، المركز الحادى عشر في 2015- 16.

انتقل «سيتين» بعد ذلك إلى ريال بيتيس في صيف عام 2017، وساعد النادى الذي يتخذ من الأندلس مقراً له في الوصول للمركز السادس في موسمه الأول هناك، قبل أن يحل في المركز العاشر في 2018- 19، بينما وصل أيضًا إلى دور الـ32 في دورى أوروبا UEFA.

ولكن السؤال هو: كيف يمكن لمدير فنى خاض تجارب مع أندية صغيرة ومتوسطة وطموحاتها ضعيفة أن يتولى ناديا كبيرا بحجم برشلونة، الذي ينافس على جميع الألقاب؟ لا يمكن تصور أن يتحمل «كيكى» الضغط من جماهير البارسا، خاصة في «كامب نو»، لدرجة أن المدير الفنى العالمى بيب جوارديولا استقال من تدريب برشلونة بسبب تعرضه للضغط والإرهاق بعد موسم 2011/2012.

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كيف سيتعامل «سيتين» مع هذا النوع من الضغط من المشجعين، وكذلك الصحافة الإسبانية، وأيضا حجم الأسماء الكبيرة الكبيرة في غرفة ملابس برشلونة، وأبرزهم ليونيل ميسى ولويس سواريز وجيرارد بيكيه؟

2- لم يحصد أي لقب أو جائزة كمدير فنى:

من المؤكد أن الفوز بالألقاب والبطولات ليس بالأمر السهل، وهذا هو السبب وراء تعاقد أكبر أندية أوروبا مع مدربين كبار أمثال جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا، ولكن الأمر الذي يثير قلق وخوف جماهير البلوجرانا هو عدم تحقيق «كيكى» أي بطولة خلال مسيرته التدريبية وحتى خلال مشواره الكروى كلاعب، حيث حصل على كأس السوبر الإسبانى مع أتلتيكو مدريد في عام 1985.

صحيح أن مدربى برشلونة السابقين لم يفوزوا بأى بطولات قبل أن يتولوا تدريب برشلونة، ولكن بيب جوارديولا ولويس إنريكى فازا بالكثير من البطولات مع البارسا كلاعبين، في حين كان الراحل تيتو فيلانوفا عضوًا رئيسيًا في الجهاز الفنى لجوارديولا، أثناء النجاحات الهائلة التي حققها بلوجرانا في أواخر 2000.

3- «كيكى» لم يكن الخيار الأول لإدارة البارسا:

عقب الخروج من السوبر الإسبانى والخسارة من أتلتيكو مدريد، دار حوار داخل مجلس إدارة برشلونة حول رحيل إرنستو فالفيردى وضرورة التعاقد مع مدير فنى جديد، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه هذا الموسم وعدم الدخول في النفق المظلم، حيث تم طرح العديد من الأسماء، جاء على رأسها أسطورة برشلونة السابق تشافى هيرنانديز، المدير الفنى لفريق السد القطرى.

ودخل إريك أبيدال، المدير الرياضى للبارسا، والرئيس التنفيذى أوسكار جراو، في مفاوضات مباشرة مع تشافى ولكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق مع أسطورة برشلونة السابق، حيث رفض تولى المهمة الفنية لتدريب الفريق في منتصف الموسم.

كما تم طرح اسم الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفنى السابق لفريق توتنهام الإنجليزى، أو تصعيد تشابى جارسيا، مدرب فريق لاماسيا، كل ذلك يؤدى في النهاية إلى استنتاج بسيط للغاية وهو أن «كيكى سيتين لم يكن الخيار الأول لإدارة البلوجرانا»، وهذا يضعه في اختبار صعب للغاية، وهو كيف يمكن لجماهير البارسا أن يأخذوا مدرب ريال بيتيس على محمل الجد، مع العلم أنه لم يكن الخيار الأول لمجلس الإدارة في تولى المنصب؟ وإضافة إلى ذلك كيف سيكون شعور لاعبى برشلونة أيضا؟

يمكن إجراء مقارنة في هذه الحالة مع ريال مدريد بعد استقالة زين الدين زيدان في برنابيو في صيف عام 2018، كان من المعروف أنهم كانوا يطمحون إلى ماوريسيو بوكيتينو كخيارهم الأول ليحل محل زيدان، لكن انتهى الأمر إلى مدرب إسبانيا في ذلك الوقت جولين لوبتيجى عندما رفض الأرجنتينى الرحيل عن توتنهام.

استمر لوبتيجى على رأس القيادة الفنية للميرنجى 4 أشهر فقط، وتمت إقالته بعدما فشل مع الريال، وتم تعيين سانتياجو سولارى بعد فوزه في 4 مباريات وظل لمدة 133 يومًا بعدها تمت إقالته قبل موافقة زيدان على العودة مرة أخرى إلى الملكى.