شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يقترب من خطف «جيرو» بالميركاتو الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكدت صحيفة «مترو» الإنجليزية، أن نادى إنتر ميلان الإيطالى، اقترب من حسم صفقة الفرنسى أوليفيه جيرو مهاجم فريق تشيلسى الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت الصحيفة القيمة المالية للصفقة ستبلغ 4.5 مليون يورو، إلى جانب المكافآت، ومن المتوقع أن يتم حسم الصفقة بنهاية الأسبوع. ومن المقرر أن يوقع جيرو على عقد لمدة موسمين ونصف، ويتبقى الرتوش النهائية بين تشيلسى وإنتر ميلان لانتقال النجم الفرنسى لخوض تجربة جديدة في الدورى الإيطالى.

يذكر أن الفرنسى شارك في 5 مباريات فقط هذا الموسم ببطولة الدورى الإنجليزى بجانب مباراة واحدة بدورى أبطال أوروبا، حيث أصبح دوره مهمشًا هذا الموسم منذ تولى فرانك لامبارد، تدريب البلوز حيث يعتمد المدير الفنى على أبراهام في خط الهجوم لاسيما بعد تألقه وظهوره بشكل مميز هذا الموسم في هجوم تشيلسى.